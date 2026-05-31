Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье намерен пересмотреть свое положение в клубе и обсудить его с руководством в ближайшее время. Об этом сообщает L'Equipe.

Люка Шевалье globallookpress.com

По данным источника, уход Шевалье может быть осложнен финансовыми аспектами. L'Equipe также ссылается на португальские СМИ и сообщает, что «ПСЖ» проявляет значительный интерес к вратарю «Порту» и сборной Португалии Диогу Коште, чей контракт с клубом действует до лета 2030 года.

Шевалье присоединился к «ПСЖ» летом 2025 года, когда парижский клуб заплатил за него 40 миллионов евро. В течение сезона он уступил место в основе Матвею Сафонову.