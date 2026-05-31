Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность покупки голкипера «Аталанты» и сборной Италии Марко Карнесекки, информирует издание Tutto Atalanta.

По данным источника, сумма сделки может составить около € 40 млн. Портал Transfermarkt оценивает 25‑летнего вратаря в € 30 млн.

Карнесекки является воспитанником бергамасков, всего провёл 50 матчей во всех турнирах, пропустил в них 56 голов и 17 раз отстоял на ноль.

Его контракт с «Аталантой» действует до 2028 года. В последнее время он стабильно вызывается в состав сборной Италии, но пока за неё не дебютировал.