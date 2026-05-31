Капитан «Вест Хэма» Джаррод Боуэн летом может сменить команду и перейти в «Челси».

По данным издания The Independent, «синие» готовят предложение по атакующему полузащитнику.

После того как «Вест Хэм» вылетел в Чемпионшип, он будет вынужден продавать ведущих игроков, поэтому готов отпустить Боуэна за сумму не менее € 50 млн.

Помимо «Челси», на 29‑летнего игрока претендуют ещё несколько команд АПЛ. В минувшем сезоне он сыграл 42 матча, забил 11 голов и сделал 12 голевых передач. За «молотобойцев» он играет с 2010 года.