Лидер московского «Локомотива» Алексей Батраков в ближайшее время станет футболистом «ПСЖ».

«На 95 % Батраков перейдёт в Париж. Провели уже более 10 созвонов боссы Парижа и "Локомотива". На следующей неделе — сегодня заканчивается эта неделя — Кампуш прилетит в Москву для попытки завершить сделку. Сейчас, чтобы помешать этой сделке, должно случиться… ну, форс‑мажор какой‑то. € 25 млн будет трансферная стоимость и около € 5–6 млн зарплата. Через две недели это случится уже», — сказал футбольный агент Дмитрий Чельцов в эфире «Европейского обзора» на канале «Коммент. Шоу».

В минувшем сезоне 20‑летний хавбек сыграл 36 матчей за железнодорожников, забил 17 мячей и сделал 12 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в € 28 млн. Французский «ПСЖ» второй год подряд становится победителем Лиги чемпионов.