Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о поражении «канониров» в финальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1, 3:4 по пен.).

«Как бывшему игроку "Арсенала" хотелось, чтобы команда взяла трофей? Ну прямо, чтобы из кожи вон я бы хотел, чтобы "Арсенал" выиграл — такого не было. Не буду врать.

Если бы они выиграли, конечно, было бы приятнее. Потому что нам ещё в Лондон завтра лететь. По футбольному, мне кажется, ПСЖ больше заслуживал победить», — сказал Аршавин Чемпионату.

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле всю встречу.