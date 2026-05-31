Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о поражении «канониров» в финальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1, 3:4 по пен.).

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин globallookpress.com

«Как бывшему игроку "Арсенала" хотелось, чтобы команда взяла трофей?  Ну прямо, чтобы из кожи вон я бы хотел, чтобы "Арсенал" выиграл — такого не было.  Не буду врать.

Если бы они выиграли, конечно, было бы приятнее.  Потому что нам ещё в Лондон завтра лететь.  По футбольному, мне кажется, ПСЖ больше заслуживал победить», — сказал Аршавин Чемпионату.

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд.  Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле всю встречу.