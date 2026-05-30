Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с вингером Винисиусом Жуниором, но только при условии, что игрок примет предложение клуба, которое существенно уступает его текущим финансовым требованиям, как сообщает El Chiringuito.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В случае отказа Винисиуса от предложенных условий, «Реал» не намерен улучшать их и готов рассмотреть возможность расставания с игроком. Нынешнее соглашение Винисиуса с клубом действует до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне футболист сыграл за клуб 53 матча во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 12 результативных передач.