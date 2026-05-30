Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим футболистом клуба по итогам сезона 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».
Стало известно, что Тюкавин выиграл в голосовании среди болельщиков клуба, набрав 54%. Второе место занял бразилец Бителло (36%), а тройку замкнул защитник Николас Маричаль (7%).
В прошедшем сезоне Тюкавин провел за московское «Динамо» 22 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.
«Бело-голубые» заняли 7-е место в таблице РПЛ по итогам сезона, набрав 45 очков.