Клуб российской Премьер‑лиги «Ростов» объявил о продлении контракта с нападающим Тимуром Сулеймановым. Новое соглашение заключено на четыре года.

«Суля, мы желаем тебе яркой игры, голов, успешных матчей и побед нашему любимому клубу!» — говорится в сообщении пресс‑службы клуба.

26‑летний Сулейманов стал игроком «Ростова» летом 2025 года, перебравшись из «Локомотива». Всего он сыграл за новый клуб 33 матча, забил 4 гола и сделал один ассист. Также нападающий выступал в составе «Пари НН».

По итогам этого сезона «Ростов» финишировал на 10‑м месте в таблице РПЛ с 33 очками.