У бывшего нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга возникли серьёзные проблемы с законом.

По данным издания The Sun, 31‑летний футболист был арестован в английском графстве Гэмпшир в результате ДТП. На своём Lamborghini Стерлинг врезался в ограждение на автомагистрали.

Футболист был доставлен в участок, но потом отпущен под залог до завершения расследования. Стерлинг подозревается в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, опасном вождении, а также хранении наркотиков.

Сейчас Стерлинг выступает в голландском «Фейенорде». В составе сборной Англии он провёл 82 матча и забил 20 мячей.