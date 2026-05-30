Решение «Ливерпуля» отправить Арне Слота в отставку вызвало удивление у многих в клубе.

По информации Daily Mail, главный тренер узнал о своем увольнении незадолго до официального объявления.  Голландец был поражен, так как ранее пользовался поддержкой руководства.  Несмотря на это, он уходит, гордясь своими достижениями в клубе.

Слот не стремится немедленно искать новую работу, но готов рассмотреть привлекательные предложения.  Игроки «Ливерпуля» также выразили свое потрясение от решения руководства.