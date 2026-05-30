Полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пен.).

«Не смогу описать свои эмоции. Мы очень горды тем, что сделали, какой путь и дорогу осилили. Мы все часть одного коллектива, одной команды, заслужили это два раза подряд.

Удача в серии пенальти? Конечно, когда вы бьёте пенальти, вам нужна удача, но мы работали над ними. Поэтому считаю, что мы заслужили итоговый результат и кубок. У нас были голевые моменты и по ходу игры, так что всё по делу», — сказал Кварацхелия в эфире Okko.

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. Кварацхелия провел 16 матчей в рамках турнира, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.