Полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пен.).

Хвича Кварацхелия во время матча финала ЛЧ против «Арсенала» globallookpress.com

«Не смогу описать свои эмоции.  Мы очень горды тем, что сделали, какой путь и дорогу осилили.  Мы все часть одного коллектива, одной команды, заслужили это два раза подряд.

Удача в серии пенальти?  Конечно, когда вы бьёте пенальти, вам нужна удача, но мы работали над ними.  Поэтому считаю, что мы заслужили итоговый результат и кубок.  У нас были голевые моменты и по ходу игры, так что всё по делу», — сказал Кварацхелия в эфире Okko.

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд.  Кварацхелия провел 16 матчей в рамках турнира, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.