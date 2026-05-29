Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру красно-белых после того, как команду возглавил Хуан Карлос Карседо.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Команда поменялась, стала спокойнее, появился стабильный состав — и это начало приносить результаты. Человек наконец определился с позицией Зобнина. Пусть это не его амплуа, но мы увидели, как Зобнин раскрылся. У него получился непростой сезон, который наложился на какую-то свою жизненную ситуацию. Слёзы Ромы после матча лишний раз говорят о том, что команда на правильном пути.

Что будет дальше, посмотрим. Времени до нового сезона осталось немного. Полтора месяца — и уже матч за Суперкубок. Пожелаю команде как можно скорее восстановиться, эмоционально и физически, пройти сборы и начать с позитива — выиграть Суперкубок. Всем нам, болельщикам, я этого искренне желаю», — цитирует Титова «Чемпионат».

18 июля «Спартак» сразится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.