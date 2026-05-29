По окончании клубного сезона авторитетный журнал Forbes традиционно подсчитал стоимость футбольных клубов.

Уже пятый год подряд место в этом списке прочно удерживает мадридский «Реал», который сейчас оценивается в 9,5 млрд долларов.

Вторым в рейтинге идёт его извечный соперник — «Барселона» (7,5 млрд долларов), третью строчку занимает «Манчестер Юнайтед» (7,2 млрд).

Также в топ‑10 попали «Ливерпуль» (6,2 млрд), «ПСЖ» (5,8 млрд), «Бавария» (5,7 млрд), «Манчестер Сити» (5,5 млрд), «Арсенал» (5,4 млрд), «Челси» (4,2 млрд) и «Тоттенхэм» (3 млрд).

Больше всего в топ‑30 представителей АПЛ — 11 команд. Дальше идёт американская MLS (7 команд) и Серия A (4 команды).