«Локомотив» официально сообщил о завершении аренды полузащитника Данила Пруцева и его возвращении в «Спартак».

Согласно заявлению клуба, арендное соглашение истекает 31 мая, после чего футболист покидает состав железнодорожников и возвращается в московский «Спартак», где он выступал с 2022 года.

Пруцев перешёл в «Локомотив» 28 августа 2025 года и в сезоне-2025/26 принял участие в 35 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Локомотив» по итогам минувшего сезона завоевал бронзовые медали РПЛ, а «Спартак» занял четвертое место.