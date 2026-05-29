Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Мы похожи тем, что, как и "Арсенал", стараемся максимально использовать свои сильные стороны. Для этого нам нужно владеть мячом и выражать себя через игру. Мы тоже можем забивать со "стандартов", но любим владеть мячом через взаимодействия, искать способы вскрыть оборону соперника, и делать это мы стремимся как команда.

У наших игроков много прекрасных индивидуальных качеств, но они тоже играют как команда. Думаю, мы говорим о двух великих командах. Вместе с "Баварией" это три лучшие команды Европы. Все это значит, что, если мы хотим взять над ними верх, нам придется адаптироваться, играть и обороняться иначе по сравнению с тем, как мы обычно это делаем», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Матч состоится на «Пушкаш Арене» в Будапеште завтра, 29 мая. Начало — в 19:00 мск.