Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о совместной работе с главным тренером команды Луисом Энрике.

Усман Дембеле
Усман Дембеле globallookpress.com

«Я думаю, что Луис Энрике — один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были.  Он очень помог мне улучшить свою игру — как с мячом, так и без него.  Он даёт мне тактические идеи, а я стараюсь реализовать их на поле.  Чем старше ты становишься, тем больше ответственности на тебе лежит.  И у меня также есть фантастические игроки рядом», — приводит слова Дембеле «Чемпионат».

Энрике работает в «ПСЖ» с 2023 года.  Вместе с ним клуб выиграл Лигу чемпионов в 2025-м году.