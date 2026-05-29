Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о совместной работе с главным тренером команды Луисом Энрике.

«Я думаю, что Луис Энрике — один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были. Он очень помог мне улучшить свою игру — как с мячом, так и без него. Он даёт мне тактические идеи, а я стараюсь реализовать их на поле. Чем старше ты становишься, тем больше ответственности на тебе лежит. И у меня также есть фантастические игроки рядом», — приводит слова Дембеле «Чемпионат».

Энрике работает в «ПСЖ» с 2023 года. Вместе с ним клуб выиграл Лигу чемпионов в 2025-м году.