Босния и Герцеговина не смогла обыграть Северную Македонию (0:0) в рамках товарищеского противостояния.
За весь матч хозяева нанесли 4 удара в створ ворот и подала 2 угловых. Северная Македония дважды угрожала воротам соперника и получила одну желтую карточку.
Результат матча
Босния и ГерцеговинаСараево0:0Северная МакедонияСкопье
Босния и Герцеговина: Мартин Зломислич, Амар Дедич (Dennis Hadzikadunic 46'), Степан Раделич (Тарик Мухаремович 46'), Никола Катич (Эрмедин Демирович 46'), Нихад Муякич (Иван Башич 46'), Беньямин Тахирович (Арьян Малич 59'), Армин Гигович (Амир Хаджиахметович 46'), Эсмир Байрактаревич (Амар Мемич 46'), Самед Баждар (Dzenis Burnic 46'), Йово Лукич (Нидал Челик 46'), Керим Алайбегович (Эрмин Махмич 46')
Северная Македония: Столе Димитриевски (Darko Angjeleski 58'), Висар Муслиу (Йован Манев 86'), Дарко Велковски (Никола Серафимов 58'), Джоко Зайков (Azer Omeragikj 46'), Элиф Элмас (Эгзиян Алиоски 69'), Бобан Николов (Милан Ристовски 58'), Яни Атанасов (Дарко Чурлинов 46'), Боян Миовски (Дамьян Шишковски 58'), Эльмин Растодер (Sabahudin Alomerovic 46'), Себастьян Еррера (Агон Элези 46'), Georgije Jankulov (Имран Фетай 46')
Жёлтая карточка: Эгзиян Алиоски 79' (Северная Македония)
В следующем товарищеском матче Босния и Герцеговина сыграет против Панамы 6-го июня. Сборная примет участие в чемпионате мира, который стартует 11-го июня.
Северная Македония сыграет против Турции в рамках товарищеской встречи 1-го июня.