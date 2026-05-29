Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим наставником сезона-2025/26 в АПЛ по версии BBC.

Испанский специалист привёл «канониров» к долгожданному чемпионскому титулу, который клуб завоевал впервые за последние 22 года.

В голосовании Артета сумел опередить наставника «Борнмута» Андони Ираолу, а также тренера «Сандерленда» Режиса Ле Бри. Оба специалиста также провели яркий сезон — их команды сумели пробиться в еврокубки по итогам чемпионата.

«Арсенал» завершил сезон на первой строчке турнирной таблицы АПЛ, уверенно опередив ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на семь очков.