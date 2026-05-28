Стало известно, кто возглавит «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новым главным тренером монегасков станет бразильский специалист Филипе Луис. Ранее он работал в «Фламенго», где с 2024 года успел завоевать пять трофеев.

По данным источника, контракт тренера с французским клубом будет рассчитан до лета 2028 года. Ожидается, что назначение официально оформят в ближайшее время.

В минувшем сезоне «Монако» сменил сразу двух наставников — Ади Хюттера и Себастьена Поконьоли. Команда завершила чемпионат Франции на седьмом месте и квалифицировалась в Лигу конференций.