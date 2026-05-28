Наставник московского «Спартака» Хуан Карседо оценил уровень российского чемпионата и сравнил его с ведущими европейскими лигами.

Испанский специалист, перешедший в «Спартак» из кипрского «Пафоса» в январе и подписавший контракт до лета 2028 года, отметил, что уровень московского клуба сопоставим с его предыдущей командой.

«Я думаю, что лучшие команды могли бы выступать в испанской Ла Лиге, потому что обладают хорошим уровнем. В первых четырех-пяти клубов есть хороший экономический потенциал. За "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА играют футболисты, за которыми следят многие клубы», — цитирует специалиста Marca.

В завершившемся сезоне «Спартак» под руководством Карседо стал обладателем Кубка России и занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.