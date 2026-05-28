Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола не планирует переходить ни в «Милан», ни в «Кристал Пэлас».

Андони Ираола globallookpress.com

Ранее появились сообщения о том, что переход испанского специалиста в миланский клуб не состоялся из-за неясности проекта. В результате этого он должен был возглавить лондонскую команду.

Однако, по информации Sky Sports, вероятность его появления на «Селхерст Парк» остается низкой. По данным нескольких источников, Андони обсуждал свое будущее со всеми заинтересованными сторонами, включая «Кристал Пэлас». Тем не менее, ожидается, что он получит предложение от более крупного клуба.

Sky Sports также сообщает, что Ираола рассматривает возможность работы в «Байере» и «Ливерпуле».