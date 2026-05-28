26 октября в Лондоне пройдет церемония вручения ежегодной награды «Золотой мяч», которая присуждается лучшему футболисту мира. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

В юбилейный 70-й раз церемония вручения «Золотого мяча» впервые состоится на территории Великобритании в честь первого обладателя этой престижной награды — английского спортсмена Стэнли Мэтьюза, который стал ее обладателем в 1956 году.

Нападающий французского клуба «ПСЖ» и национальной сборной Франции Усман Дембеле был удостоен «Золотого мяча» в 2025 году.