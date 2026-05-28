Наставник «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций.

Специалист отметил, что считает этот успех заслугой всего коллектива, а не только своей работы.

«Я всего лишь часть команды. Один человек ничего не добьётся без хороших футболистов и сильного тренерского штаба. Мой жизненный принцип прост: если полностью отдаёшься делу, то рано или поздно получаешь отдачу. Думаю, сейчас всё это окупилось. Игроки поверили в мои идеи и полностью мне доверились», — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в финале Лиги конференций лондонский клуб минимально обыграл «Райо Вальекано» со счётом 1:0 и впервые в своей истории завоевал еврокубковый трофей.