Наставник «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций.

Специалист отметил, что считает этот успех заслугой всего коллектива, а не только своей работы.

«Я всего лишь часть команды.  Один человек ничего не добьётся без хороших футболистов и сильного тренерского штаба.  Мой жизненный принцип прост: если полностью отдаёшься делу, то рано или поздно получаешь отдачу.  Думаю, сейчас всё это окупилось.  Игроки поверили в мои идеи и полностью мне доверились», — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в финале Лиги конференций лондонский клуб минимально обыграл «Райо Вальекано» со счётом 1:0 и впервые в своей истории завоевал еврокубковый трофей.