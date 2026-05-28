Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность усиления полузащиты за счёт приобретения хавбека лондонского «Челси» Энцо Фернандеса.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, парижский клуб готов включиться в борьбу за 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. При этом отмечается, что сам игрок якобы открыт к смене команды и может покинуть «Челси» уже в ближайшее межсезонье.

Интерес к аргентинцу также проявляют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал», что делает потенциальную борьбу за его подписание особенно конкурентной. По оценкам экспертов, трансферная стоимость полузащитника составляет около 90 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Фернандес провёл 36 матчей в составе «Челси», забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.