«Барселона» ведет переговоры о трансфере нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Как сообщает Mundo Deportivo, спортивный директор «Барселоны» Деку встретился в среду с агентами Альвареса — Фернандо Идальго, Энди Барой и Хуанмой Лопесом. Последний, как утверждается, может сыграть важную роль в сделке благодаря своим связям с «Атлетико».

По данным издания, каталонский клуб рассчитывает завершить трансфер до начала чемпионата мира, который начнется 11 июня. Стоимость сделки может составить 100 миллионов евро без учета возможных бонусов.