Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, как обстоит дело с получившим травму капитаном Лионелем Месси.

«Первые результаты не так уж плохи. Нам нужно посмотреть, как он будет восстанавливаться, а также дождаться результатов дальнейших обследований, чтобы понять, подтвердят ли они первоначальные медицинские заключения», — цитирует Скалони ESPN.

38‑летний Месси покинул поле в середине второго тайма, держась за левое бедро, в игре MLS за «Интер Майами» против «Филадельфии» (6:4). После проведения обследования у него выявлена мышечная усталость левого подколенного сухожилия.

Первый матч на чемпионате мира Аргентина сыграет 17 июня с Алжиром.