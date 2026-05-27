Датский голкипер Каспер Шмейхель принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Когда мой контракт с "Селтиком" истечёт в июне, я закончу профессиональную карьеру. Это решение принято за меня. Я консультировался с различными хирургами и экспертами по поводу моего плеча, и они сказали мне, что мне не стоит рассчитывать на возвращение на топ‑уровень. Я много думал, но считаю, что сейчас — правильный момент», — сказал футболист в интервью TV 2 Sport.

Сейчас 39‑летний вратарь выступает за «Селтик». Всемирную известность он получил в составе «Лестера», с которым выиграл АПЛ. Также Шмейхель играл за «Манчестер Сити», «Кардифф», «Ковентри», «Ноттс Каунти», «Лидс», «Ниццу» и «Андерлехт».

В составе сборной Дании на его счету 120 матчей.