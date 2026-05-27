Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри официально покинул свой пост.

«Футбольный клуб "Лацио" объявляет о расторжении трудового договора с главным тренером Маурицио Сарри и его штабом в рамках Серии А.

Клуб подтверждает прекращение профессиональных отношений и выражает наилучшие пожелания специалисту и его коллегам в продолжении их профессиональной деятельности», — гласит заявление римлян на официальном сайте.

Напомним, что «Лацио» финишировал только на девятом месте в турнирной таблице Серии А по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Сарри в ближайшее время может возглавить «Аталанту».