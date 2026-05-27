Энрике Рикельме, претендент на пост президента «Реала», выразил свое недовольство тем, что ни один футболист из его клуба не попал в состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года.

«У "Реала" нет ни одного игрока в сборной Испании. Мне кажется... На 16 проведенных чемпионатах мира всегда были игроки "Реала". Как болельщика "Мадрида", меня это бесит, но решение есть. Если я стану президентом "Реала", на чемпионате мира будет испанский игрок из "Реала", — сказал Рикельме в интервью El Partidazo de COPE.

В окончательную заявку сборной Испании попали восемь игроков "Барселоны" и два футболиста мадридского "Атлетико". Чемпионат мира стартует 11 июня.