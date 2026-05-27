Испанская «Осасуна» приняла решение отправить в отставку главного тренера Алессио Лиши.

«Клуб благодарит итальянского специалиста за его преданность и самоотверженность во время работы в качестве главного тренера "Осасуны", а также за уважительное отношение к членам клуба, болельщикам, совету директоров и персоналу. Также клуб благодарит весь тренерский штаб», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

40‑летний специалист возглавил клуб из Памплоны перед началом этого сезона и смог сохранить прописку в Примере. Всего «Осасуна» набрала 42 очка в 38 матчах.