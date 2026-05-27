Александр Нюбель покинул клуб «Штутгарт», завершив аренду, и вернулся в «Баварии». Немецкий голкипер провел в клубе три сезона.

По данным Bild, главный тренер «Штутгарта» Себастиан Хенесс стремился продлить сотрудничество с Нюбелем, однако клуб не мог позволить себе значительные финансовые затраты на выкуп игрока и его заработную плату.

Сообщается, что интерес к 29-летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Ювентус», которые уже связались с его агентами. «Бавария» не планирует использовать Нюбеля в дальнейшем и намерена продать его за 10-15 миллионов евро, чтобы освободить зарплатную ведомость.

Сам Александр пока не обсуждал этот вопрос с руководством мюнхенского клуба. В прошлом сезоне Бундеслиги он провел 34 матча и пропустил 49 голов.