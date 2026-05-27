Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о работе главного тренера команды Хуана Карседо.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Мы ни секунды не сомневались в правильности нашего выбора главного тренера. Хуан Карлос еще на сборах показал, что он тот самый тренер, который нужен клубу и этой команде. Он понимает, что такое "Спартак", работал здесь. У него были прекрасные достижение в Европы. Мы будем двигаться с ним дальше», — цитирует Некрасова «СЭ».

Карседо возглавил «Спартак» в начале этого года. Под его руководством команда завершила сезон в РПЛ на 4-м месте и выиграла Кубок России.