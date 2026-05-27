Защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Испании на чемпионат мира 2026 года.

«Поздравляю своих товарищей по команде, которые поедут на чемпионат мира! Я буду поддерживать их из дома, как и любой другой испанец», — написал Хейсен в своем аккаунте в социальной сети X.

Следует отметить, что ни один футболист из «сливочных» не включен в состав сборной Испании для участия в предстоящем турнире, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

В текущем сезоне Хейсен сыграл 40 матчей за клуб во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.