Пау Кубарси, защитник «Барселоны», поделился своими мыслями об игре за каталонскую команду.

«Мы одна из лучших команд в мире, для меня — лучшая. Ла Лига заставляет вас весь год демонстрировать свой высочайший уровень. Это трофей за стабильность. Лига чемпионов — это самое главное, и кулес хотят вернуть себе этот трофей, но выиграть чемпионат два раза подряд — это нечто невероятное», — сказал Кубарси в интервью Esquire.

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил один гол.