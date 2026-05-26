Бывший тренер «Реала» Хорхе Вальдано выступил в защиту Килиана Мбаппе на фоне критики в адрес французского нападающего.

Он напомнил, что форвард выигрывал чемпионат мира, становился вице-чемпионом, а также забивал три гола в финале мирового первенства. По словам Вальдано, Мбаппе остаётся одним из лучших футболистов мира и стабильно демонстрирует высокий уровень результативности.

«Не стоит возлагать на него ответственность за то, что происходило в "ПСЖ" и за то, что сейчас происходит в "Реале". Это уже перебор», — заявил Вальдано в интервью Goal.com.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провёл 31 матч за «Реал», забил 25 голов и отдал 5 результативных передач. При этом мадридский клуб завершил сезон без завоёванных трофеев.