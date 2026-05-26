Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался по поводу поражения от «Зенита» (0:1) в 30-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые смогли завоевать золотые медали, а «Краснодару» не удалось защитить чемпионский титул.

«Были ли мысли помочь будущей команде? Мысли были помочь "Ростову" и постараться победить в этой игре. Ну, и конечно, нам хотелось повлиять на чемпионскую гонку.

Наверное, можно сказать, что я болел за "Краснодар" в чемпионской гонке, но все мысли в той игре были связаны с ростовчанами», — сказал Вахания «СЭ».

Текущее соглашение Вахании с «Ростовом» истекает летом 2030 года.