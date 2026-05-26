После окончания российской Премьер‑лиги авторитетный интернет‑портал Transfermarkt обновил стоимость всех игроков чемпионата.
Сейчас самым дорогим является полузащитник Алексей Батраков из «Локомотива», которого на сайте оценивают в 28 млн евро. За ним следуют Матвей Кисляк из ЦСКА и Эдуард Сперцян из «Краснодара» — по 25 млн евро.
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:
Алексей Батраков («Локомотив») — € 28 млн;
Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 25 млн;
Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 25 млн;
Луис Энрике («Зенит») — € 24 млн;
Педро («Зенит») — € 20 млн;
Константин Тюкавин («Динамо») — € 17 млн;
Жедсон Фернандеш («Спартак») — € 16 млн;
Эсекьель Барко («Спартак») — € 16 млн;
Джон Дуран («Зенит») — € 15 млн;
Максим Глушенков («Зенит») — € 15 млн.