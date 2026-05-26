Руководство «Тоттенхэма» по-прежнему заинтересовано в трансфере бразильского атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Савио.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний футболист может сменить клуб уже в летнее трансферное окно и перебраться в Северный Лондон. «Шпоры» пытались подписать игрока ещё прошлым летом, однако тогда «Манчестер Сити» отказался его продавать.

Отмечается, что ориентировочная стоимость трансфера Савио составляет около 40 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ бразилец провёл 24 матча за «Манчестер Сити», забил один мяч и сделал одну результативную передачу.