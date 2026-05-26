Московский «Спартак» расстаётся с левым защитником Олегом Рябчуком.

Олег Рябчук globallookpress.com

Контракт игрока истекает летом 2026 года, и красно‑белые не намерены его продлевать.

«Спасибо, "Спартак", за последние три года! Было очень приятно», — написал 28‑летний Рябчук в соцсети.

Игрок молдавской сборной стал игроком красно‑белых летом 2023 года, перейдя из греческого «Олимпиакоса». В этом сезоне он провёл всего 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Всего же Рябчук сыграл за «Спартак» 73 матча и сделал 5 голевых передач.