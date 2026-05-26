Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что думает про игру вратаря московского «Спартака» Ильи Помазуна.
«Помазун выручил "Спартак". На мой взгляд, это недооценённый вратарь. Он очень сильный. Когда Помазун переходил в "Спартак", я был уверен, что он станет первым номером. То же самое с Митрюшкиным в "Локомотиве". Говорили, что будет сидеть под Лантратовым, но ничего подобного», — цитирует Наумова «Чемпионат».
Помазун до перехода в стан красно-белых выступал за ЦСКА. Трансфер произошел в феврале 2025 года.
«Спартак» по итогам прошедшего сезона завоевал Кубок России, а в РПЛ занял четвертое место.