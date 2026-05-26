Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что думает про игру вратаря московского «Спартака» Ильи Помазуна.

Илья Помазун globallookpress.com

«Помазун выручил "Спартак". На мой взгляд, это недооценённый вратарь. Он очень сильный. Когда Помазун переходил в "Спартак", я был уверен, что он станет первым номером. То же самое с Митрюшкиным в "Локомотиве". Говорили, что будет сидеть под Лантратовым, но ничего подобного», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Помазун до перехода в стан красно-белых выступал за ЦСКА. Трансфер произошел в феврале 2025 года.

«Спартак» по итогам прошедшего сезона завоевал Кубок России, а в РПЛ занял четвертое место.