Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян оценил игру «красно-белых» в Суперфинале Кубка России против «Краснодара» (1:1, 4:3 по пен.).

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Мне очень понравился финальный матч. Вообще все понравилось. И организация Суперфинала в первую очередь. Зрители и болельщики активно поддерживали команды. Естественно, спартаковских было больше, но и ребята из Краснодара приехали.

В целом был хороший праздник, который пришел к тому, что футболисты на поле как раз показали хороший и интересный футбол с хорошими моментами. Ну и в конце произошло то, что было нужно для нас, спартаковцев — наши ребята подарили нам это.

Удивило решение тренера снова поменять вратаря перед серией пенальти? Нет, не удивило, потому что он уже это применял. Это такой психологический прием, который влияет на команду соперника. Вот если бы не было замены вратаря, то, может быть, и не выиграл бы "Спартак". Но здесь этот ход себя оправдал. Все пошло так, как и задумал главный тренер», — цитирует Мирзояна «Матч ТВ».

Напомним, что тренерский штаб «Спартака» решил заменить вратаря перед серией пенальти. По итогам этого противостояния «красно-белые» стали обладателем Кубка России.