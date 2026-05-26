Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, что принял решение о том, кто выйдет в основном составе в товарищеском матче против Египта.

Станислав Агкацев globallookpress.com

«Лечу в Каир как на праздник. Каждая тренировка в сборной — это праздник. И любая игра, тем более с таким сильным соперником — это двойной праздник.

Стас Агкацев и Саня Максименко участвовали в Суперфинале Кубка. Три тренировки на сборах провели без них. Только вот накануне провели тренировку со всеми. Команда Стаса проиграла, но он в прекрасном настроении, потому что это сборная. Все в хорошем настроении тренируются.

Именно из этих двоих. 100% кто‑то из них. А конкретно будет известно в предыгровой день. Саша Максименко приобрел положительные эмоции. Стас провел очень сильный сезон. Даже лучше, чем прошлый. Он принес больше очков "Краснодару". Команда с трудом выигрывала, а он ей приносил очки там, где она могла не выиграть», — сказал Кафанов «Матч ТВ»

В состав сборной России включены четыре вратаря: Александр Максименко, Станислав Агкацев, Денис Адамов («Зенит») и Антон Митрюшкин («Локомотив»). Матч состоится 28 мая в Каире.