Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко подвел итоги минувшего сезона для столичной команды, а также высказался о возможной борьбе красно-белых за чемпионство в следующем году.

«Вытащили сезон за счет того, что выиграли Кубок России, а так в чемпионате все же надо было в топ‑3 заходить. Но повторюсь, если "Спартак" будет проигрывать командам из нижней части таблицы, то бороться за чемпионство будет тяжело. Хотя с топами они играют хорошо.

Способен ли данный состав побороться за чемпионство? Нет, конечно. Команде однозначно нужно усиление в нападение, защиту, потому что пропускают много.

Работа Карседо? Видно, что он держит русский костяк, дает возможность играть нашим ребятам, выстраивает вокруг них команду. Думаю, это правильное решение», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

«Спартак» занял четвертое место в РПЛ по итогам сезона-2025/2026 и стал победителем Кубка России.