Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, когда команда начнёт подготовку к новому сезону РПЛ.

«20 июня собираемся в Москве, проходим медицинское обследование, а уже 22‑го числа заезжаем на два сбора в Репино. Заключительный этап подготовки проведём дома.

Надеюсь, за межсезонье болельщики не успеют соскучиться по футболу. Они — самое главное, что есть у клуба. Даже в выездных играх при их поддержке мы чувствовали себя комфортно, слышали их горячие голоса.

Также хотел сказать большое спасибо Сергею Алимовичу Меликову: он был с нами до конца, его энергия и поддержка тоже нам помогли. Благодарю Магомеда Омаровича Багаудинова: он совсем недавно пришёл в клуб и с честью выдержал эту историю. Как руководитель клуба в сложной ситуации он повёл себя абсолютно профессионально.

Мы чувствуем поддержку всего Дагестана, врио главы республики Фёдора Вячеславовича Щукина, председателя правительства Магомеда Исрафиловича Рамазанова. Они были на решающих матчах со „Спартаком“, с "Уралом". Их внимание к "Динамо" даёт импульс развиваться дальше, и в будущее мы смотрим с большим оптимизмом», — сказал Газизов «Матч ТВ».

Команда Вадима Евсеева смогла сохранить место в Премьер‑лиге, обыграв по сумме двух матчей «Урал».