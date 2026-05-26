Главный тренер сборной Канады Джесси Марш заявил, что капитан национальной команды Альфонсо Дэвис сможет принять участие в ЧМ-2026, несмотря на продолжающееся восстановление после травмы.

25-летний защитник ранее получил повреждение задней поверхности бедра. Ожидается, что футболист присоединится к расположению сборной лишь в конце мая, продолжая курс реабилитации в Германии.

По словам Марша, «Бавария» предоставляет игроку специальные процедуры восстановления, которые недоступны в Северной Америке. Наставник канадцев отметил, что немецкий клуб полностью поддерживает желание футболиста сыграть на домашнем для сборной турнире.

«Мюнхенская "Бавария" провела его через определённые протоколы, которые они могут выполнять в Германии, но не могут в Северной Америке. Думаю, они понимают, насколько важно поддерживать игроков как для клуба, так и для национальной команды», — приводит слова Марша ESPN.

Дэвис выступает за сборную Канады с июня 2017 года. За это время он провёл 58 матчей, забил 15 мячей и отдал 18 результативных передач.

Первый матч на чемпионате мира-2026 сборная Канады проведёт 12 июня против Боснии и Герцеговины. Также в группе B канадцам предстоят встречи с Катаром и Швейцарией.