Напомним, что на групповом этапе испанцы встретятся с командами Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Арсенал»), Гави, Педри, Дани Ольмо (все «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»),

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба «Атлетико»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»)

Сборная Испании обнародовала список игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года, который состоится летом следующего года в США, Канаде и Мексике. Главный тренер Луис де Ла Фуэнте включил в заявку 26 футболистов, представляющих 12 различных клубов.

