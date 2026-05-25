Сборная Испании обнародовала список игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года, который состоится летом следующего года в США, Канаде и Мексике. Главный тренер Луис де Ла Фуэнте включил в заявку 26 футболистов, представляющих 12 различных клубов.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райа («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»)
Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба «Атлетико»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»)
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Арсенал»), Гави, Педри, Дани Ольмо (все «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»),
Нападающие: Алекс Баэна («Атлетико»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»).
Напомним, что на групповом этапе испанцы встретятся с командами Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).