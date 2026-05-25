Египетский полузащитник Мохамед Салах высказался о своем уходе из «Ливерпуля» после последнего матча за мерсисайдский клуб.

«Думаю, я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь.  Я вообще не особо эмоциональный парень.  Мы провели здесь свою молодость, делили все от начала и до конца.  Мы вернули этот клуб туда, где он должен быть.  Энди любят, потому что он всегда отдает на поле всего себя.  За это его и любят.

Уходить из "Ливерпуля" очень тяжело.  Он крайне важен для команды и для того периода, который мы вместе пережили.  Я по-настоящему горд, что делил с ним раздевалку.  Он всегда был командным игроком.  Я очень счастлив, что играл с ним в одной команде», — приводит слова Салаха ВВС.

Напомним, что Салах уже давно объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.  Хавбек станет свободным агентом и может бесплатно перейти в другую команду.