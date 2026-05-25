Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался об итоговом десятом месте команды в завершившемся сезоне АПЛ.

«Мы должны были финишировать гораздо выше в таблице. По моему мнению, с этим составом и таким уровнем таланта мы должны были выйти в Лигу чемпионов. Но этого не произошло.

В этом сезоне мы слишком часто были нестабильны. Это сказалось на результате», — приводит слова Макфарлейна журналист Бен Джейкобс.

Напомним, что в итоге «Челси» не смог попасть в еврокубки на следующий сезон. Тренировать лондонскую команду будет Хаби Алонсо.