Александр Кокорин может продолжить карьеру в России. Четыре клуба РПЛ заинтересованы в подписании 35-летнего форварда.

По данным Sport Baza, «Оренбург», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Родина» рассматривают возможность приглашения игрока. Наибольшую активность проявляет московский клуб, но там сомневаются, что Кокорин, учитывая его возраст, сможет соответствовать стратегии, ориентированной на молодых футболистов. Уход Артема Дзюбы сделал более вероятным переход в «Акрон».

Последним клубом Кокорина стал «Арис», который он покинул в конце сезона. За это время он провел 115 матчей, забив 34 гола. В 2023 году с этим клубом он стал чемпионом Кипра.