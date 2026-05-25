Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, 25-летний аргентинец после заключительного матча сезона против «Сандерленда» попрощался с болельщиками жестом, который многие расценили как намёк на возможный уход. Сам футболист, по данным источника, открыт к смене клуба уже этим летом.

Отмечается, что приоритетным вариантом для Фернандеса является мадридский «Реал», однако официального предложения от испанского клуба пока не поступало.

В нынешнем сезоне хавбек провёл 36 матчей в АПЛ за «Челси», забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.